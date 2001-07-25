Раздел: Культура
Петиция за отмену нового сериала Netflix набрала более 100 тысяч подписей
Комедия может обидеть многих людей.
Компанию Netflix призывают отменить выпуск своей новой драматической комедии Ненасытная, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Более 100 тыс. человек, увидевших в трейлере сериала бодишейминг – публичное осуждение людей за недостатки их внешности, подписали петицию против выпуска Ненасытной.
Сериал с певицей Дебби Райан в главной роли стал предметом интенсивной критики в социальных сетях с момента выхода трейлера в начале этого месяца. Райан играет Пэтти, страдающую от избыточного веса, которая переживает трансформацию и мстит одноклассникам, которые издевались над ее весом, пишет The Guardian.
Автор петиции Флоренс Гивен сообщает: «Это не единичный случай, а часть гораздо большей проблемы, с которой в своей жизни сталкивалась каждая женщина».
Читайте также: Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
«Этот сериал должен быть отменен. Ущерб от его выпуска будет намного более коварным и неблагоприятным для девочек-подростков, чем нанесет убытков Netfliх», – добавила она.
Компанию Netflix призывают отменить выпуск своей новой драматической комедии Ненасытная, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Более 100 тыс. человек, увидевших в трейлере сериала бодишейминг – публичное осуждение людей за недостатки их внешности, подписали петицию против выпуска Ненасытной.
Сериал с певицей Дебби Райан в главной роли стал предметом интенсивной критики в социальных сетях с момента выхода трейлера в начале этого месяца. Райан играет Пэтти, страдающую от избыточного веса, которая переживает трансформацию и мстит одноклассникам, которые издевались над ее весом, пишет The Guardian.
Автор петиции Флоренс Гивен сообщает: «Это не единичный случай, а часть гораздо большей проблемы, с которой в своей жизни сталкивалась каждая женщина».
Читайте также: Ирина Билык поделилась фотографиями маленького сына
«Этот сериал должен быть отменен. Ущерб от его выпуска будет намного более коварным и неблагоприятным для девочек-подростков, чем нанесет убытков Netfliх», – добавила она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
78
0
Также советуем посмотреть
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
Оставьте свой комментарий