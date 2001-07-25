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Раздел: Культура  
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Петиция за отмену нового сериала Netflix набрала более 100 тысяч подписей

Петиция за отмену нового сериала Netflix набрала более 100 тысяч подписей Комедия может обидеть многих людей.

Компанию Netflix призывают отменить выпуск своей новой драматической комедии Ненасытная, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Более 100 тыс. человек, увидевших в трейлере сериала бодишейминг – публичное осуждение людей за недостатки их внешности, подписали петицию против выпуска Ненасытной.

Сериал с певицей Дебби Райан в главной роли стал предметом интенсивной критики в социальных сетях с момента выхода трейлера в начале этого месяца. Райан играет Пэтти, страдающую от избыточного веса, которая переживает трансформацию и мстит одноклассникам, которые издевались над ее весом, пишет The Guardian.

Автор петиции Флоренс Гивен сообщает: «Это не единичный случай, а часть гораздо большей проблемы, с которой в своей жизни сталкивалась каждая женщина».

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«Этот сериал должен быть отменен. Ущерб от его выпуска будет намного более коварным и неблагоприятным для девочек-подростков, чем нанесет убытков Netfliх», – добавила она.
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 Теги: Netflix, сериал, петиция

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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