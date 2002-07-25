Раздел: Культура
Группа "Пошлая Молли" отказалась от выступления в РФ
Ранее был запланирован концерт на фестивале "Нашествие".
Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" отказалась выступать на российском рок-фестивале "Нашествие", который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что от участия в фестивале также отказались российские группы - "Порнофильмы", "Элизиум" и "Йорш".
Свое решение все четыре группы объясняют тем, что организаторы фестиваля решили продолжить сотрудничество с Министерством обороны РФ, хотя еще несколько месяцев назад обещали не делать этого.
"Сегодня нам поступила информация от организаторов – сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления", - написал на своей странице в соцсети вокалист "Порнофильмов" Владимир Котляров.
"Нашествие" проводится с 1999 года. В 2013-м году фестиваль стал сотрудничать с Минобороны РФ. Ведомство привозит на площадку танки, в открытых лавках продаются футболки с изображением военных и президента России Владимира Путина, а также организовывают пункт по записи на контрактную службу в армии.
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Группа "Пошлая Молли" была основана в феврале 2016 года музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. По словам участников коллектива, группа названа в честь типичной поклонницы команды — школьницы-подростка, которая хочет веселиться, много ругается матом и имеет вредные привычки. 25 февраля 2017 года вышел первый мини-альбом коллектива.
Украинская поп-панк-группа "Пошлая Молли" отказалась выступать на российском рок-фестивале "Нашествие", который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Отмечается, что от участия в фестивале также отказались российские группы - "Порнофильмы", "Элизиум" и "Йорш".
Свое решение все четыре группы объясняют тем, что организаторы фестиваля решили продолжить сотрудничество с Министерством обороны РФ, хотя еще несколько месяцев назад обещали не делать этого.
"Сегодня нам поступила информация от организаторов – сотрудничество фестиваля и министерства обороны все же продолжится, хотя 2 месяца назад, когда мы соглашались на участие, информация была обратной. Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления", - написал на своей странице в соцсети вокалист "Порнофильмов" Владимир Котляров.
"Нашествие" проводится с 1999 года. В 2013-м году фестиваль стал сотрудничать с Минобороны РФ. Ведомство привозит на площадку танки, в открытых лавках продаются футболки с изображением военных и президента России Владимира Путина, а также организовывают пункт по записи на контрактную службу в армии.
Читайте также: Деми Ловато получила героиновую передозировку
Группа "Пошлая Молли" была основана в феврале 2016 года музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный. По словам участников коллектива, группа названа в честь типичной поклонницы команды — школьницы-подростка, которая хочет веселиться, много ругается матом и имеет вредные привычки. 25 февраля 2017 года вышел первый мини-альбом коллектива.
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