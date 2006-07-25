Раздел: Культура
Мила Кунис прокомментировала расставание с Маколеем Калкином
Супруга Эштона Катчера рассказала о прошлых отношениях.
Разрыв отношений с Маколеем Калкином, которые длились восемь лет, стал настоящим ударом для актрисы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Сегодня Мила Кунис для многих - верная и любящая жена Эштона Катчера. И порой создается впечатление, что супруги вместе всю жизнь.
Однако мало кто знает, что до романа с будущим мужем, Мила встречалась со звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкином! Их роман начался в 2002 году и продлился восемь лет. На днях Кунис впервые рассказала о расставании с некогда известным актером.
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"Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Я могла выйти с ним на улицу, фанатки тут же окружали его и просто орали, когда они его видели! Они не знали, как реагировать", - вспоминает Кунис.
Разрыв отношений с Маколеем Калкином, которые длились восемь лет, стал настоящим ударом для актрисы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Сегодня Мила Кунис для многих - верная и любящая жена Эштона Катчера. И порой создается впечатление, что супруги вместе всю жизнь.
Однако мало кто знает, что до романа с будущим мужем, Мила встречалась со звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкином! Их роман начался в 2002 году и продлился восемь лет. На днях Кунис впервые рассказала о расставании с некогда известным актером.
Читайте также: Петиция за отмену нового сериала Netflix набрала более 100 тысяч подписей
"Я буду первой, кто это признает, но мне было ужасно плохо. Я долго не могла прийти в себя. Когда мы встречались, он был невероятно популярен. Я могла выйти с ним на улицу, фанатки тут же окружали его и просто орали, когда они его видели! Они не знали, как реагировать", - вспоминает Кунис.
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