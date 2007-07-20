Раздел: Культура
Макс Барских сделал нескромное предложение своим поклонницам
Артист запустил пикантный конкурс в соцсети.
Популярный певец и признанный секс-символ отечественной эстрады Макс Барских обратился к почитательницам своего таланта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Известно, что буквально на днях состоялась премьера его новой песни «Полураздета» и по этому случаю, артист предложил подписчицам поучаствовать в конкурсе.
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«Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в Инстаграмм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото!» — написал артист. А в качестве награды пообещал: «Самые зажигательные и безбашенные опубликую в своем сторис!».
Популярный певец и признанный секс-символ отечественной эстрады Макс Барских обратился к почитательницам своего таланта.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Известно, что буквально на днях состоялась премьера его новой песни «Полураздета» и по этому случаю, артист предложил подписчицам поучаствовать в конкурсе.
Читайте также: Ани Лорак неожиданно высказалась о своих критиках
«Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в Инстаграмм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото!» — написал артист. А в качестве награды пообещал: «Самые зажигательные и безбашенные опубликую в своем сторис!».
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