Раздел: Культура
53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом
Актриса стала героиней нового номера Esquire.
Итальянская киноактриса Моника Беллуччи стала главной героиней свежего номера испанского Esquire.
53-летняя звезда приняла участие в съемках новой фотосессии для глянца, представ на его страницах в строгих образах из новых коллекций премиальных брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По данным редакции издания, свой новый номер они посвятили женщине, которая является не просто кинодивой, а культовым секс-символом, воплощающем в себе идеалы женской красоты.
Кроме того, испанский Esquire причислил Беллуччи к таким символам современного феминизма, как Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста и Кристина Росенвинхе, процитировав слова актрисы из откровенной беседы с изданием.
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«У мужчин и женщин должны быть равные права, и никак иначе», - сообщила Беллуччи в интервью с глянцем.
Итальянская киноактриса Моника Беллуччи стала главной героиней свежего номера испанского Esquire.
53-летняя звезда приняла участие в съемках новой фотосессии для глянца, представ на его страницах в строгих образах из новых коллекций премиальных брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По данным редакции издания, свой новый номер они посвятили женщине, которая является не просто кинодивой, а культовым секс-символом, воплощающем в себе идеалы женской красоты.
Кроме того, испанский Esquire причислил Беллуччи к таким символам современного феминизма, как Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста и Кристина Росенвинхе, процитировав слова актрисы из откровенной беседы с изданием.
Читайте также: Ани Лорак неожиданно высказалась о своих критиках
«У мужчин и женщин должны быть равные права, и никак иначе», - сообщила Беллуччи в интервью с глянцем.
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