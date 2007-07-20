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Раздел: Культура  
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53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом

53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видомАктриса стала героиней нового номера Esquire.

Итальянская киноактриса Моника Беллуччи стала главной героиней свежего номера испанского Esquire.

53-летняя звезда приняла участие в съемках новой фотосессии для глянца, представ на его страницах в строгих образах из новых коллекций премиальных брендов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным редакции издания, свой новый номер они посвятили женщине, которая является не просто кинодивой, а культовым секс-символом, воплощающем в себе идеалы женской красоты.

Кроме того, испанский Esquire причислил Беллуччи к таким символам современного феминизма, как Шарлотта Генсбур, Хуана Акоста и Кристина Росенвинхе, процитировав слова актрисы из откровенной беседы с изданием.

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«У мужчин и женщин должны быть равные права, и никак иначе», - сообщила Беллуччи в интервью с глянцем.

53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом
53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом
53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом
53-летняя Моника Беллуччи поразила роскошным внешним видом
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 Теги: Моника Беллуччи, стильный образ

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Сегодня, 13:13 » Автор: Ирина Шевченко
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