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Раздел: Культура  
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Киану Ривза с трудом узнали собственные поклонники

Киану Ривза с трудом узнали собственные поклонникиАктер шокировал фанатов внешним видом.

53-летний актер Киану Ривз, известный простым способом жизни в Голливуде, привел поклонников в недоумение.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Киноафиша.

На фото со съемок фильма "Джон Уик-3", актер, который исполнил в картине главную роль, был одет в черный деловой костюм, галстук и темно-синий халат.

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Поклонники отметили, что в перерывах между сценами Киану выглядит слишком измученным. Возможно, все потому, что съемки киноленты проводятся несколько ночей подряд, и Ривз не высыпается как следует.

Киану Ривза с трудом узнали собственные поклонники
Киану Ривза с трудом узнали собственные поклонники
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 Теги: Киану Ривз, съемки фильма

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Сегодня, 14:41 » Автор: Ирина Шевченко
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