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Раздел: Культура  
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Популярная украинская ведущая выходит замуж

Популярная украинская ведущая выходит замужПоклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.

Российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко.

Об этом стало известно из страницы самой ведущей в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Регина опубликовала новые снимки со своим избранником, где видно обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Телеведущая приняла предложения Влада.

"Согласна!" – подписала публикацию звезда.

Поклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.

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"Поздравляю, горько", "Ну ничего себе...", "Ура-а-а-а! Регина, ты лучшая", "Безумие! Счастья вам!", "Вы так похожи и такие милые! Счастья вам! Поздравляю!", "Наконец-то!", "Неужели это свершилось", - написали они в комментариях.

Популярная украинская ведущая выходит замуж
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 Теги: Регина Тодоренко, замужество

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Сегодня, 16:19 » Автор: Ирина Шевченко
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