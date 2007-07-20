Раздел: Культура
Популярная украинская ведущая выходит замуж
Поклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.
Российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко.
Об этом стало известно из страницы самой ведущей в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Регина опубликовала новые снимки со своим избранником, где видно обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Телеведущая приняла предложения Влада.
"Согласна!" – подписала публикацию звезда.
Поклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.
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"Поздравляю, горько", "Ну ничего себе...", "Ура-а-а-а! Регина, ты лучшая", "Безумие! Счастья вам!", "Вы так похожи и такие милые! Счастья вам! Поздравляю!", "Наконец-то!", "Неужели это свершилось", - написали они в комментариях.
Российский певец Влад Топалов сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, популярной украинской телеведущей Регине Тодоренко.
Об этом стало известно из страницы самой ведущей в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Регина опубликовала новые снимки со своим избранником, где видно обручальное кольцо на ее безымянном пальце. Телеведущая приняла предложения Влада.
"Согласна!" – подписала публикацию звезда.
Поклонники уже успели поздравить звездную пару с таким радостным событием.
Читайте также: Украинская поп-звезда "засветила" стройные ноги в коротких шортах
"Поздравляю, горько", "Ну ничего себе...", "Ура-а-а-а! Регина, ты лучшая", "Безумие! Счастья вам!", "Вы так похожи и такие милые! Счастья вам! Поздравляю!", "Наконец-то!", "Неужели это свершилось", - написали они в комментариях.
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