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Раздел: Культура  
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Джамала умилила поклонников трогательным семейным снимком

Джамала умилила поклонников трогательным семейным снимкомЗвезда показала милое фото с сестрой и мужем.

Знаменитая украинская певица Джамала сейчас в отпуске. Звезда успела опубликовать несколько фото, на которых она запечатлена со своим мужем и сестрой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Известно, что певица путешествует по Греции и Турции, где проживает ее сестра. Об этом она сообщила в Instagram: "Очень люблю лето ещё и за то, что это всегда возможность путешествовать, открывать новое, зарядиться новым и старым/древним, когда узнаешь историю – узнаешь о себе. Вчера это был остров Родос". Певица объяснила, что с семьей они успели посетить огромное количество достопримечательностей.

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Кроме этого Джамала разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена со своей сестрой Эвелиной и племянницами. "Kizlar". – подписала снимок певица, что означает "девочки"

Джамала умилила поклонников трогательным семейным снимком
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 Теги: Джамала, отдых

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Сегодня, 17:36 » Автор: Ирина Шевченко
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