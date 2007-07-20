Раздел: Культура
Джамала умилила поклонников трогательным семейным снимком
Звезда показала милое фото с сестрой и мужем.
Знаменитая украинская певица Джамала сейчас в отпуске. Звезда успела опубликовать несколько фото, на которых она запечатлена со своим мужем и сестрой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Известно, что певица путешествует по Греции и Турции, где проживает ее сестра. Об этом она сообщила в Instagram: "Очень люблю лето ещё и за то, что это всегда возможность путешествовать, открывать новое, зарядиться новым и старым/древним, когда узнаешь историю – узнаешь о себе. Вчера это был остров Родос". Певица объяснила, что с семьей они успели посетить огромное количество достопримечательностей.
Читайте также: Популярная украинская певица покорила естественной красотой
Кроме этого Джамала разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена со своей сестрой Эвелиной и племянницами. "Kizlar". – подписала снимок певица, что означает "девочки"
Знаменитая украинская певица Джамала сейчас в отпуске. Звезда успела опубликовать несколько фото, на которых она запечатлена со своим мужем и сестрой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Известно, что певица путешествует по Греции и Турции, где проживает ее сестра. Об этом она сообщила в Instagram: "Очень люблю лето ещё и за то, что это всегда возможность путешествовать, открывать новое, зарядиться новым и старым/древним, когда узнаешь историю – узнаешь о себе. Вчера это был остров Родос". Певица объяснила, что с семьей они успели посетить огромное количество достопримечательностей.
Читайте также: Популярная украинская певица покорила естественной красотой
Кроме этого Джамала разместила несколько новых фото, на которых она запечатлена со своей сестрой Эвелиной и племянницами. "Kizlar". – подписала снимок певица, что означает "девочки"
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