Раздел: Культура
Джиджи Хадид надела стильные украшения
Свой "look" Хадид дополнила белой футболкой Versace.
Американская модель Джиджи Хадид всегда отличалась особым чувством стиля и вкуса. На днях она вышла на публику Нью-Йорка в модном образе, примерив серьги с тайной гравировкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Джиджи Хадид после внезапного расставания с любимым Зейном Маликом снова возобновила отношения и пытается каждый раз проявить свою любовь к нему. Во время очередного светского выхода модели журналисты заметили на ее круглых золотистых сережках Amelia Hoops гравировка с именами "Gigi" и "Zayn".
Свой "look" Хадид дополнила белой футболкой Versace, джинсами и леопардовыми туфлями Stuart Weitzman. Также звезда примерила сумку Prada и очки Illesteva Ravello.
Читайте также: Белла и Джиджи Хадид удивили странными нарядами
Фанатам очень понравилась идея таких секретных посланий на аксессуарах, из-за чего массово начали покупать похожие украшения. Цена таких же сережек составляет 465 долларов за пару.
Американская модель Джиджи Хадид всегда отличалась особым чувством стиля и вкуса. На днях она вышла на публику Нью-Йорка в модном образе, примерив серьги с тайной гравировкой.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Джиджи Хадид после внезапного расставания с любимым Зейном Маликом снова возобновила отношения и пытается каждый раз проявить свою любовь к нему. Во время очередного светского выхода модели журналисты заметили на ее круглых золотистых сережках Amelia Hoops гравировка с именами "Gigi" и "Zayn".
Свой "look" Хадид дополнила белой футболкой Versace, джинсами и леопардовыми туфлями Stuart Weitzman. Также звезда примерила сумку Prada и очки Illesteva Ravello.
Читайте также: Белла и Джиджи Хадид удивили странными нарядами
Фанатам очень понравилась идея таких секретных посланий на аксессуарах, из-за чего массово начали покупать похожие украшения. Цена таких же сережек составляет 465 долларов за пару.
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