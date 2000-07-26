Раздел: Культура
Влад Яма поделился снимками отдыха с женой
Танцор проводит отпуск в Греции
Знаменитый украинский танцор, хореограф и телеведущий Влад Яма сейчас отдыхает с супругой в солнечной Греции. Оттуда Влад опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Ночная телепортация прошла успешно. АААААППППП!!!!! – И мы уже завтракаем где-то на Средиземном море!?" – подписал Влад один из снимков.
"Мы были здесь 6 лет назад с моими родителями, тогда еще будущей любимой тёщей и племянником... И чувствовали что обязательно когда-нибудь вернемся... И вот свершилось, теперь всё ещё ярче, ведь мы не только радуемся сами, а наблюдаем за восторгом сына... О Греции можно говорить долго: природа, еда, море, чистота, приветливость, но главное – энергетика, а это очень ценно!.. И именно здесь мы ощущаем что-то невероятное...", – написал Яма в Instagram.
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Даже на отдыхе Влад не забывает о спорте: "6.15 – самое время бежать!..".
Знаменитый украинский танцор, хореограф и телеведущий Влад Яма сейчас отдыхает с супругой в солнечной Греции. Оттуда Влад опубликовал в своем Instagram-аккаунте несколько фото, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Ночная телепортация прошла успешно. АААААППППП!!!!! – И мы уже завтракаем где-то на Средиземном море!?" – подписал Влад один из снимков.
"Мы были здесь 6 лет назад с моими родителями, тогда еще будущей любимой тёщей и племянником... И чувствовали что обязательно когда-нибудь вернемся... И вот свершилось, теперь всё ещё ярче, ведь мы не только радуемся сами, а наблюдаем за восторгом сына... О Греции можно говорить долго: природа, еда, море, чистота, приветливость, но главное – энергетика, а это очень ценно!.. И именно здесь мы ощущаем что-то невероятное...", – написал Яма в Instagram.
Читайте также: Влад Яма поделился снимком со своей женой
Даже на отдыхе Влад не забывает о спорте: "6.15 – самое время бежать!..".
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