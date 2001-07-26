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Раздел: Культура  
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Знаменитая супермодель поделилась откровенным снимком

Знаменитая супермодель поделилась откровенным снимкомИзвестная модель Наталья Водянова обладает яркой внешностью, о чем всем уже давно известно.

В популярном микроблоге у девушки очень много фолловеров, что можно объяснить регулярным обновлением фотогалереи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Недавно Водянова добавила новый эротичный снимок, на котором она позирует в темных очках и раздельном купальнике. Вместо подписи девушка добавила знаменитую цитату Бриджит Бардо: «Любовь — это единство души, ума и тела. Проследите за очерёдностью».

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Поклонники стали отмечать, что Водянова по-прежнему находится в прекрасной физической форме. Однако одной подписчице такие снимки непонятны. Она поинтересовалась у модели, обязательно ли публиковать такие фото и показывать свое тело. «Что Вы этим хотите сказать», - поинтересовалась подписчица. Также она добавила, что Наталье «кроме костей больше нечего показать народу».

Знаменитая супермодель поделилась откровенным снимком
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 Теги: Наталья Водянова, купальник

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Сегодня, 02:27 » Автор: Татьяна Ларина
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