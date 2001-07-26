Раздел: Культура
Известный голливудский актер изменился до неузнаваемости
Рассел Кроу стал похожим на старика
Американский актёр родом из Новой Зеландии Рассел Кроу, шокировал своих подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Как известно, актёр уже не молод, однако в свои 54 года продолжает сниматься в новых фильмах и посещать ток-шоу. Сегодня Рассел опубликовал в своём микроблоге снимок, который сильно взбудоражил его поклонников. На фото заметно как сильно постарел кумир, пишет storinka.com.ua.
Актёр отпустил себе густую бороду, седина которой выдаёт возраст. Неухоженная борода ещё больше делает похожим его на старика. У Рассела начались проблемы со зрением, поэтому актёр приобрёл себе очки.
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«Эй, мои глаза здесь ...» - пишет актёр, якобы вглядываясь суровым взглядом в своих фанатов.
Американский актёр родом из Новой Зеландии Рассел Кроу, шокировал своих подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Как известно, актёр уже не молод, однако в свои 54 года продолжает сниматься в новых фильмах и посещать ток-шоу. Сегодня Рассел опубликовал в своём микроблоге снимок, который сильно взбудоражил его поклонников. На фото заметно как сильно постарел кумир, пишет storinka.com.ua.
Актёр отпустил себе густую бороду, седина которой выдаёт возраст. Неухоженная борода ещё больше делает похожим его на старика. У Рассела начались проблемы со зрением, поэтому актёр приобрёл себе очки.
Читайте также: Известный голливудский актер выразил поддержку украинцам
«Эй, мои глаза здесь ...» - пишет актёр, якобы вглядываясь суровым взглядом в своих фанатов.
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