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Известный голливудский актер изменился до неузнаваемости

Известный голливудский актер изменился до неузнаваемостиРассел Кроу стал похожим на старика

Американский актёр родом из Новой Зеландии Рассел Кроу, шокировал своих подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Как известно, актёр уже не молод, однако в свои 54 года продолжает сниматься в новых фильмах и посещать ток-шоу. Сегодня Рассел опубликовал в своём микроблоге снимок, который сильно взбудоражил его поклонников. На фото заметно как сильно постарел кумир, пишет storinka.com.ua.

Актёр отпустил себе густую бороду, седина которой выдаёт возраст. Неухоженная борода ещё больше делает похожим его на старика. У Рассела начались проблемы со зрением, поэтому актёр приобрёл себе очки.

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«Эй, мои глаза здесь ...» - пишет актёр, якобы вглядываясь суровым взглядом в своих фанатов.

Известный голливудский актер изменился до неузнаваемости
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 Теги: актер, Рассел Кроу

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Сегодня, 04:22 » Автор: Татьяна Ларина
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