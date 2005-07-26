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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли рассказала фанатам о проблемах

Анджелина Джоли рассказала фанатам о проблемахГолливудская актриса Анджелина Джоли рассказала о проблемах в своем микроблоге.

Речь идет о раздумьях кумира миллионов. Красавица опубликовала фото с одной из своих пресс-конференций и написала интересный текст, который заставил задуматься, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

По мнению Джоли, жизнь очень связана с проблемами. Она отметила, что они не должны нас пугать, ведь люди в состоянии взять все под контроль и действовать. В комментариях появились тысячи комментариев от преданных поклонников.

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Напомним, что недавно ходили слухи о том, что Джоли якобы не согласна с тем, как воспитывает детей ее экс-супруг Брэд Питт. Однако по решению суда оба родителя имеют равные права на то, чтобы проводить время с детишками. К слову, актрисе уже приписывали несколько романов после развода, в том числе и с актером и музыкантом Джаредом Лето. Правда, сама актриса не заявляла ничего касательно личной жизни.

Анджелина Джоли рассказала фанатам о проблемах
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 Теги: Анджелина Джоли, проблемы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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