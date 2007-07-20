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Раздел: Культура  
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Машу Ефросинину с трудом узнали собственные поклонники

Машу Ефросинину с трудом узнали собственные поклонникиЗвезда кардинально изменила внешность.

Маша Ефросинина поделилась очень красивым снимком в Инстаграме, которым восхитила своих фолловеров.

На этом фото теле-звезда запечатлена с новой прической (она подстригла челку) и букетом из маков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Подписала фотографию с невероятным букетом Мария так: «Люблю цветы и….эксперименты».

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Поклонники Ефросининой не поскупились на лайки и комплименты: «Дивовижна!», «С челкой намного лучше!», «Шикарная!)», «Машенька, Вы красавица!».

Машу Ефросинину с трудом узнали собственные поклонники
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 Теги: Маша Ефросинина, новый имидж

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Сегодня, 09:23 » Автор: Ирина Шевченко
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