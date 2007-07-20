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Раздел: Культура  
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Популярная украинская певица похвасталась роскошными формами

Популярная украинская певица похвасталась роскошными формамиПоклонники в восторге от великолепной фигуры певицы.

Сегодня Надя Дорофеева снова порадовала поклонников очередным снимком, где показывает свои стройные ножки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

На фотографии девушка красуется в черном купальнике под черные кроссовки. Дополнила свой образ желтой полупрозрачной накидкой с солнечными очками в красной оправе. А ее поза показывает всю жизнерадостность Дорофеевой.

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Фанаты оценили образ певицы приятными словами: "Красотка", "самые шикарные бедра мира", "Ааааа, я сначала не узнала. Какая красотка", "Ты супер".

Популярная украинская певица похвасталась роскошными формами
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 Теги: Надя Дорофеева, стройная фигура

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Сегодня, 11:04 » Автор: Ирина Шевченко
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