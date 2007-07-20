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Раздел: Культура  
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Джамала растрогала поклонников милым семейным фото

Джамала растрогала поклонников милым семейным фотоЗвезда отдыхает с семьей в Турции.

Украинская исполнительница крымскотатарского происхождения Джамала, которая недавно впервые стала мамой, поделилась с поклонниками трогательным семейным снимком.

Соответствующее фото певица опубликовала в своем микроблоге, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

На снимке молодая мама позирует с мужем Бекиром и их маленьким сыном Эмиром-Рахманом, которому завтра исполнится четыре месяца.

Милый кадр был сделан во время отдыха в Турции, куда Джамала впервые отправилась со всей своей семьей.

"Я ждала этих дней целый год.спасибо всей моей семье за терпение и любовь", - подписала она фото.

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Поклонники пришли в восторг от фото, а некоторые подметили, что малыш заметно подрос.

Джамала растрогала поклонников милым семейным фото
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 Теги: Джамала, семейное фото

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Сегодня, 14:08 » Автор: Ирина Шевченко
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