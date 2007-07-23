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Раздел: Культура  
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Сергей Бабкин снялся в комедии

Сергей Бабкин снялся в комедииАртиста заметили на съемочной площадке.

На съемочной площадке комедийного фильма от юмористической студии "Квартал 95" "засветился" известный певец.

Соответствующее фото было опубликовано на странице студии в социальной сети Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

На фото можно заметить певца Сергея Бабкина, который едет в машине.

"А мы продолжаем собирать на съемочной площадке нашей романтической комедии крутых артистов! Сергей Бабкин, например, появится на экране в весьма необычном для себя образе..." – сказано в подписи к снимку.

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Какая именно роль досталась Сергею Бабкину, пока не сообщается.

Сергей Бабкин снялся в комедии
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 Теги: Сергей Бабкин, съемки в фильме

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Сегодня, 16:05 » Автор: Ирина Шевченко
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