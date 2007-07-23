Раздел: Культура
Сергей Бабкин снялся в комедии
Артиста заметили на съемочной площадке.
На съемочной площадке комедийного фильма от юмористической студии "Квартал 95" "засветился" известный певец.
Соответствующее фото было опубликовано на странице студии в социальной сети Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На фото можно заметить певца Сергея Бабкина, который едет в машине.
"А мы продолжаем собирать на съемочной площадке нашей романтической комедии крутых артистов! Сергей Бабкин, например, появится на экране в весьма необычном для себя образе..." – сказано в подписи к снимку.
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Какая именно роль досталась Сергею Бабкину, пока не сообщается.
На съемочной площадке комедийного фильма от юмористической студии "Квартал 95" "засветился" известный певец.
Соответствующее фото было опубликовано на странице студии в социальной сети Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
На фото можно заметить певца Сергея Бабкина, который едет в машине.
"А мы продолжаем собирать на съемочной площадке нашей романтической комедии крутых артистов! Сергей Бабкин, например, появится на экране в весьма необычном для себя образе..." – сказано в подписи к снимку.
Читайте также: Известная модель полностью обнажилась для обложки журнала
Какая именно роль досталась Сергею Бабкину, пока не сообщается.
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