» » Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом
Раздел: Культура  
0

Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом

Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядомЗвезду заметили в откровенном образе в Малибу.

Известная американская певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье на берегу океана в Малибу.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.

Стоит отметить, что Леди Гага в нескольких откровенных нарядах была замечена на пляже.

По данным источника, Гага позировала в прозрачном платье, которое из-за влаги приклеилось к ее телу.

Читайте также: Надежда Мейхер похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье

Кроме этого, певица выбирала пикантные и неоднозначные позы для фото.

Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом
Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом
Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Леди Гага, прозрачное платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:55 » Автор: Ирина Шевченко
     883
     0

Похожие новости по теме

Леди Гага удивила фанатов изменившейся фигурой Леди Гага удивила фанатов изменившейся фигурой

Точеной фигурой Леди Гага похвасталась на шоу Victoria's Secret.

Леди Гага поделилась откровенным фото в нижнем белье Леди Гага поделилась откровенным фото в нижнем белье

Певица находится в отличной форме.

Леди Гага сфотографировалась в нижнем белье Леди Гага сфотографировалась в нижнем белье

Певица снялась в откровенной фотосессии для известного глянца.

Леди Гага потрясла публику изысканным образом в шикарном красном платье Леди Гага потрясла публику изысканным образом в шикарном красном платье

Вчера в Лос-Анджелесе прошла премьера нового сезона популярного сериала «Американская история ужасов: Отель».

Леди Гага показала свое свадебное платье Леди Гага показала свое свадебное платье

На репетиции свадьбы Леди Гага, певица показала всем свое роскошное белое платье.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх