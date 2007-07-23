Раздел: Культура
Леди Гага шокировала поклонников "голым" нарядом
Звезду заметили в откровенном образе в Малибу.
Известная американская певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье на берегу океана в Малибу.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.
Стоит отметить, что Леди Гага в нескольких откровенных нарядах была замечена на пляже.
По данным источника, Гага позировала в прозрачном платье, которое из-за влаги приклеилось к ее телу.
Читайте также: Надежда Мейхер похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье
Кроме этого, певица выбирала пикантные и неоднозначные позы для фото.
Известная американская певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье на берегу океана в Малибу.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на MIGnews.
Стоит отметить, что Леди Гага в нескольких откровенных нарядах была замечена на пляже.
По данным источника, Гага позировала в прозрачном платье, которое из-за влаги приклеилось к ее телу.
Читайте также: Надежда Мейхер похвасталась роскошной фигурой в нижнем белье
Кроме этого, певица выбирала пикантные и неоднозначные позы для фото.
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