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Украинская звезда Олег Винник презентовал новую песню

Украинская звезда Олег Винник презентовал новую песнюПевец показал себя как настоящий патриот.

До Дня Независимости Украины остался месяц, но телеканалы снимают концерты заранее.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Вчера, 25 июля, на одном из таких концертах ("З Днем народження, Україно!") выступил Олег Винник. Он и возглавил концертную программу. Певец порадовал слушателей своими песнями, а также народной песней, гимном Киева и культовым произведением "Я піду в далекі гори".

Напомним, что ранее артист обещал сделать сюрприз своим поклонниками. Олег Винник сдержал слово, исполнив музыкальную новинку "Вишиванка". Песня раскрывает нежные чувства к Украине. С первых нот композиция вошла в сердца слушателей и они насладились премьерой.

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Песня уже есть в интернете, а выступление покажут 24 августа. Поклонники творчества Олега Винника с нетерпением ожидают этого выступления.
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Сегодня, 19:27 » Автор: Едгар Букмирза
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