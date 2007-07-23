Раздел: Культура
Бред Питт решил раскрыть тайные секреты жены
Джоли могут даже лишить родительских прав.
Недавно суд разрешил голливудскому актеру Бреду Питту проводить время с детьми в любое время и пригрозил Анджелине Джоли лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
При этом Джоли намерена предъявить суду личный дневник, в котором она якобы записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.
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В свою очередь Питт не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Актер заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой: «Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка».
Недавно суд разрешил голливудскому актеру Бреду Питту проводить время с детьми в любое время и пригрозил Анджелине Джоли лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
При этом Джоли намерена предъявить суду личный дневник, в котором она якобы записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.
Читайте также: Бред Питт поразил поклонников своим маникюром
В свою очередь Питт не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Актер заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой: «Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка».
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