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Раздел: Культура  
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Бред Питт решил раскрыть тайные секреты жены

Бред Питт решил раскрыть тайные секреты женыДжоли могут даже лишить родительских прав.

Недавно суд разрешил голливудскому актеру Бреду Питту проводить время с детьми в любое время и пригрозил Анджелине Джоли лишением родительских прав, если она будет препятствовать общению экс-супруга и детей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

При этом Джоли намерена предъявить суду личный дневник, в котором она якобы записывала информацию об алкоголизме Брэда, его приступах ярости и нестабильном поведении.

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В свою очередь Питт не стал отрицать свое пристрастие к алкоголю, но намекнул на психические расстройства бывшей жены. Актер заявил, что у Анджелины серьезные проблемы с психикой: «Она была более ненормальной, чем я. Все эти дневники — выдумка».
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 Теги: Бред Питт, Джоли, развод

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Сегодня, 20:43 » Автор: Едгар Букмирза
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