» » Эмилия Кларк поделилась эмоциями после встречи с принцем Уильямом
Раздел: Культура  
0

Эмилия Кларк поделилась эмоциями после встречи с принцем Уильямом

Эмилия Кларк поделилась эмоциями после встречи с принцем УильямомОна очень испугалась.

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк недавно стала гостьей Late Night Show с Сетом Майерсом, где рассказала, как прошла ее встреча с принцем Уильямом в Букингемском дворце.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

По ее словам, она должна была посетить Кенсингтонский дворец, где состоялся прием в честь благотворительной премии Centrepoint Award. Эмилия призналась, что ей было очень страшно впервые увидеться с королевскими особами, хотя ее перед этим научили основных правил протокола.

До чего же страшно идти во дворец. Я была абсолютно расслаблена, наслаждалась вечером, как вдруг кто-то объявил: "Принц Уильям идет". Меня заранее предупредили – нельзя поворачиваться к герцогу спиной и первый раз стоит обратиться к нему как Ваше королевское высочество. После этого – можно называть его принцем Уильямом,– поделилась звезда.

Кларк добавила, что так распереживалась, что начала заикаться, неправильно осуществила реверанс и даже напутала с точной формулировкой его имени.

Читайте также: Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

"Я очень испугалась и почему-то, когда он подошел, не могла произнести фразу "Ваше Королевское высочество". Я говорила "Ва ... ва ... ва ...", и это все, на что я была способна", – откровенно прокомментировала звезда.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эмилия Кларк, Принц Уильям

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:43 » Автор: Едгар Букмирза
     397
     0

Похожие новости по теме

Эмилия Кларк удивила поклонников стройной фигурой Эмилия Кларк удивила поклонников стройной фигурой

Актрису сфотографировали на массовом мероприятии.

Эмилия Кларк снялась в ироничной фотосессии Эмилия Кларк снялась в ироничной фотосессии

Она примерила образ строгой бизнес-леди.

Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

Известная актриса решила начать жить по-новому.

Звезда Звезда "Игры престолов" любит полных мужчин

Эмилия Кларк призналась, что любит мужчин "в теле".

Звезда Звезда "Игры престолов" призналась, на каких мужчин заглядывается

Эмилия Кларк рассказала, каких мужчин она считает привлекательными.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх