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Эмилия Кларк поделилась эмоциями после встречи с принцем Уильямом
Она очень испугалась.
Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк недавно стала гостьей Late Night Show с Сетом Майерсом, где рассказала, как прошла ее встреча с принцем Уильямом в Букингемском дворце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По ее словам, она должна была посетить Кенсингтонский дворец, где состоялся прием в честь благотворительной премии Centrepoint Award. Эмилия призналась, что ей было очень страшно впервые увидеться с королевскими особами, хотя ее перед этим научили основных правил протокола.
До чего же страшно идти во дворец. Я была абсолютно расслаблена, наслаждалась вечером, как вдруг кто-то объявил: "Принц Уильям идет". Меня заранее предупредили – нельзя поворачиваться к герцогу спиной и первый раз стоит обратиться к нему как Ваше королевское высочество. После этого – можно называть его принцем Уильямом,– поделилась звезда.
Кларк добавила, что так распереживалась, что начала заикаться, неправильно осуществила реверанс и даже напутала с точной формулировкой его имени.
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"Я очень испугалась и почему-то, когда он подошел, не могла произнести фразу "Ваше Королевское высочество". Я говорила "Ва ... ва ... ва ...", и это все, на что я была способна", – откровенно прокомментировала звезда.
Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк недавно стала гостьей Late Night Show с Сетом Майерсом, где рассказала, как прошла ее встреча с принцем Уильямом в Букингемском дворце.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По ее словам, она должна была посетить Кенсингтонский дворец, где состоялся прием в честь благотворительной премии Centrepoint Award. Эмилия призналась, что ей было очень страшно впервые увидеться с королевскими особами, хотя ее перед этим научили основных правил протокола.
До чего же страшно идти во дворец. Я была абсолютно расслаблена, наслаждалась вечером, как вдруг кто-то объявил: "Принц Уильям идет". Меня заранее предупредили – нельзя поворачиваться к герцогу спиной и первый раз стоит обратиться к нему как Ваше королевское высочество. После этого – можно называть его принцем Уильямом,– поделилась звезда.
Кларк добавила, что так распереживалась, что начала заикаться, неправильно осуществила реверанс и даже напутала с точной формулировкой его имени.
Читайте также: Эмилия Кларк удивила фанатов кардинальной сменой имиджа
"Я очень испугалась и почему-то, когда он подошел, не могла произнести фразу "Ваше Королевское высочество". Я говорила "Ва ... ва ... ва ...", и это все, на что я была способна", – откровенно прокомментировала звезда.
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