Раздел: Культура
Хайди Клум рассказала о романе с парнем, который моложе ее на 17 лет
Об отношениях Хайди и Тома стало известно в середине марта
45-летнюю немецкую модель и телеведущую Хайди Клум уже давно критикуют в сети за ее откровенные фото, которые модель публикует в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Многие считают неприемлемым то, что "в таком возрасте" Хайди позволяет себе излишнюю наготу напоказ. В одном из интервью Клум "поставила на место" всех критиков, заявив, что она не собирается прекращать публиковать подобные снимки, а "мода на молоденьких моделей" должна уже наконец-то пройти.
"У женщин что, есть срок годности? Неужели всем обязательно быть 20- и 30-летними? Почему в той же рекламе белья не может сняться женщина постарше? ", – говорила Хайди.
На этот раз модель дала откровенное интервью изданию InStyle, в котором впервые прокомментировала ее отношения с 28-летним музыкантом, экс-гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.
Читайте также: Хайди Клум у всех на глазах призналась в любви к любовнику
"В последнее время люди говорят о моем возрасте чаще, чем обо мне самой. Мой возлюбленный намного моложе меня, и многие удивляются этому, поэтому задают мне много вопросов, указывая на мой возраст. Я совсем не думаю об этом и не беру в голову. Мы должны просто жить счастливо, не слишком беспокоясь о том, что подумают другие, потому что стресс нам только морщин прибавит", – объяснила Хайди.
45-летнюю немецкую модель и телеведущую Хайди Клум уже давно критикуют в сети за ее откровенные фото, которые модель публикует в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Многие считают неприемлемым то, что "в таком возрасте" Хайди позволяет себе излишнюю наготу напоказ. В одном из интервью Клум "поставила на место" всех критиков, заявив, что она не собирается прекращать публиковать подобные снимки, а "мода на молоденьких моделей" должна уже наконец-то пройти.
"У женщин что, есть срок годности? Неужели всем обязательно быть 20- и 30-летними? Почему в той же рекламе белья не может сняться женщина постарше? ", – говорила Хайди.
На этот раз модель дала откровенное интервью изданию InStyle, в котором впервые прокомментировала ее отношения с 28-летним музыкантом, экс-гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.
Читайте также: Хайди Клум у всех на глазах призналась в любви к любовнику
"В последнее время люди говорят о моем возрасте чаще, чем обо мне самой. Мой возлюбленный намного моложе меня, и многие удивляются этому, поэтому задают мне много вопросов, указывая на мой возраст. Я совсем не думаю об этом и не беру в голову. Мы должны просто жить счастливо, не слишком беспокоясь о том, что подумают другие, потому что стресс нам только морщин прибавит", – объяснила Хайди.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
128
0
Также советуем посмотреть
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
Оставьте свой комментарий