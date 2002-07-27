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Раздел: Культура  
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Хайди Клум рассказала о романе с парнем, который моложе ее на 17 лет

Хайди Клум рассказала о романе с парнем, который моложе ее на 17 летОб отношениях Хайди и Тома стало известно в середине марта

45-летнюю немецкую модель и телеведущую Хайди Клум уже давно критикуют в сети за ее откровенные фото, которые модель публикует в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Многие считают неприемлемым то, что "в таком возрасте" Хайди позволяет себе излишнюю наготу напоказ. В одном из интервью Клум "поставила на место" всех критиков, заявив, что она не собирается прекращать публиковать подобные снимки, а "мода на молоденьких моделей" должна уже наконец-то пройти.

"У женщин что, есть срок годности? Неужели всем обязательно быть 20- и 30-летними? Почему в той же рекламе белья не может сняться женщина постарше? ", – говорила Хайди.

На этот раз модель дала откровенное интервью изданию InStyle, в котором впервые прокомментировала ее отношения с 28-летним музыкантом, экс-гитаристом Tokio Hotel Томом Каулитцем.

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"В последнее время люди говорят о моем возрасте чаще, чем обо мне самой. Мой возлюбленный намного моложе меня, и многие удивляются этому, поэтому задают мне много вопросов, указывая на мой возраст. Я совсем не думаю об этом и не беру в голову. Мы должны просто жить счастливо, не слишком беспокоясь о том, что подумают другие, потому что стресс нам только морщин прибавит", – объяснила Хайди.

Хайди Клум рассказала о романе с парнем, который моложе ее на 17 лет
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 Теги: Хайди Клум, роман

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Сегодня, 05:26 » Автор: Татьяна Ларина
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