Раздел: Культура
Джамала показала родную сестру и племянниц
Поклонники Джамалы отметили, что она очень похода на сестру
Летний отдых певица Джамала решила провести в солнечной Турции, куда отправилась с самыми близкими людьми. И все же исполнительница призналась, что сказочный отпуск уже подошел к концу – пора возвращаться и дописывать новый альбом, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Но прежде Джамала и ее родные устроили нежную фотосессию на память о незабываемом отдыхе.
Так, на своей instagram-страничке Джамала поделилась сразу серией фотографий, на которых позирует вместе со своей старшей сестрой Эвелиной и племянницами.
"Девочки такие девочки", - трогательно подписала снимки Джамала.
При этом Джамала с сестрой позируют в летних голубых платьях с открытыми плечами и воланами-оборками. Интересно, что племянницы Джа также появились в кадре в одинаковых синих платьях с узорами.
Отметим, кстати, что ранее Джамала призналась – она целый год ждала этот семейный отпуск. И вот, наконец, смогла впервые отдохнуть вместе со своим малышом. При этом певица намекнула, что уже осенью планирует порадовать своих поклонников новой композицией.
Поклонники певицы подчеркнули, что Джамала очень похожа на свою старшую сестру. При это обе красавицы и "принцессы".
"Невероятно красивые девочки", - пишет sigikids.
"Хорошие кадры", - отмечает furs_udekasi.
"Ви дуже схожі і дуже красиві!" – подчеркивает dishliukdaryna.
"Тропиканки", - пишет leyla.opasaeva.
"Кажется, у меня в глазах двоится", - смеется malaya_elizaveta.
"Сестрички-принцессы", - восхищается lana_feel.
Интересно, что ранее певица уже появлялась в этом нежно-голубом платье. При этом тогда Джамала поделилась с фанами своим портретом без макияжа. Многие подписчики украинской исполнительницы отметили, что отдых пошел ей исключительно на пользу – выглядит она свежо, энергично и очень женственно.
Читайте также: Джамала показала красавицу-сестру
Более того, на отдыхе в Турции Джамала также сверкнула своими роскошными формами, опубликовав достаточно много фотографий в купальнике. Следует заметить, что после рождения сына Джамале удалось достаточно быстро привести себя в форму.
Летний отдых певица Джамала решила провести в солнечной Турции, куда отправилась с самыми близкими людьми. И все же исполнительница призналась, что сказочный отпуск уже подошел к концу – пора возвращаться и дописывать новый альбом, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Но прежде Джамала и ее родные устроили нежную фотосессию на память о незабываемом отдыхе.
Так, на своей instagram-страничке Джамала поделилась сразу серией фотографий, на которых позирует вместе со своей старшей сестрой Эвелиной и племянницами.
"Девочки такие девочки", - трогательно подписала снимки Джамала.
При этом Джамала с сестрой позируют в летних голубых платьях с открытыми плечами и воланами-оборками. Интересно, что племянницы Джа также появились в кадре в одинаковых синих платьях с узорами.
Отметим, кстати, что ранее Джамала призналась – она целый год ждала этот семейный отпуск. И вот, наконец, смогла впервые отдохнуть вместе со своим малышом. При этом певица намекнула, что уже осенью планирует порадовать своих поклонников новой композицией.
Поклонники певицы подчеркнули, что Джамала очень похожа на свою старшую сестру. При это обе красавицы и "принцессы".
"Невероятно красивые девочки", - пишет sigikids.
"Хорошие кадры", - отмечает furs_udekasi.
"Ви дуже схожі і дуже красиві!" – подчеркивает dishliukdaryna.
"Тропиканки", - пишет leyla.opasaeva.
"Кажется, у меня в глазах двоится", - смеется malaya_elizaveta.
"Сестрички-принцессы", - восхищается lana_feel.
Интересно, что ранее певица уже появлялась в этом нежно-голубом платье. При этом тогда Джамала поделилась с фанами своим портретом без макияжа. Многие подписчики украинской исполнительницы отметили, что отдых пошел ей исключительно на пользу – выглядит она свежо, энергично и очень женственно.
Читайте также: Джамала показала красавицу-сестру
Более того, на отдыхе в Турции Джамала также сверкнула своими роскошными формами, опубликовав достаточно много фотографий в купальнике. Следует заметить, что после рождения сына Джамале удалось достаточно быстро привести себя в форму.
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