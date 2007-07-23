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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВиаГры" взбудоражила фанатов откровенным снимком

Экс-солистка "ВиаГры" взбудоражила фанатов откровенным снимкомЗвезда демонстрирует на отдыхе неправдоподобно яркий загар.

На свежем бикини-снимке в Инстаграме 31-летняя Санта Димопулос предстала с идеальным шоколадным загаром, в который поверили далеко не все ее поклонники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос не устает радовать поклонников своими жаркими фотосессиями. 25 июля певица опубликовала на своей странице в Инстаграме кадр, на котором позирует, лежа у бассейна в черном бикини.

На снимке жгучая брюнетка хотела продемонстрировать свое безукоризненно стройное тело и идеально ровный бронзовый загар.

Только вот не все фолловеры оценили ее задумку.

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Несмотря на то, что большинство подписчиков были в восторге от фото Санты, нашлись и те, кому оно не так уж и понравилось. Некоторые фолловеры отметили, что загар знаменитости смотрится неестественно, и даже предположили, что над фото основательно поработали в фейстюне.

Экс-солистка "ВиаГры" взбудоражила фанатов откровенным снимком
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 Теги: Санта Димопулос, отдых

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Сегодня, 09:15 » Автор: Ирина Шевченко
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