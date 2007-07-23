Раздел: Культура
Экс-солистка "ВиаГры" взбудоражила фанатов откровенным снимком
Звезда демонстрирует на отдыхе неправдоподобно яркий загар.
На свежем бикини-снимке в Инстаграме 31-летняя Санта Димопулос предстала с идеальным шоколадным загаром, в который поверили далеко не все ее поклонники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос не устает радовать поклонников своими жаркими фотосессиями. 25 июля певица опубликовала на своей странице в Инстаграме кадр, на котором позирует, лежа у бассейна в черном бикини.
На снимке жгучая брюнетка хотела продемонстрировать свое безукоризненно стройное тело и идеально ровный бронзовый загар.
Только вот не все фолловеры оценили ее задумку.
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Несмотря на то, что большинство подписчиков были в восторге от фото Санты, нашлись и те, кому оно не так уж и понравилось. Некоторые фолловеры отметили, что загар знаменитости смотрится неестественно, и даже предположили, что над фото основательно поработали в фейстюне.
На свежем бикини-снимке в Инстаграме 31-летняя Санта Димопулос предстала с идеальным шоколадным загаром, в который поверили далеко не все ее поклонники.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на showdream.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос не устает радовать поклонников своими жаркими фотосессиями. 25 июля певица опубликовала на своей странице в Инстаграме кадр, на котором позирует, лежа у бассейна в черном бикини.
На снимке жгучая брюнетка хотела продемонстрировать свое безукоризненно стройное тело и идеально ровный бронзовый загар.
Только вот не все фолловеры оценили ее задумку.
Читайте также: Джамала показала родную сестру и племянниц
Несмотря на то, что большинство подписчиков были в восторге от фото Санты, нашлись и те, кому оно не так уж и понравилось. Некоторые фолловеры отметили, что загар знаменитости смотрится неестественно, и даже предположили, что над фото основательно поработали в фейстюне.
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