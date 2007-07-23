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Раздел: Культура  
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Тина Кароль впечатлила поклонников экстравагантным нарядом

Тина Кароль впечатлила поклонников экстравагантным нарядомЗвезда пришла на вечеринку Vogue в ярком платье.

Украинская певица Тина Кароль любит одевать необычные экстравагантные наряды и приятно удивлять свою публику. На презентацию арт-выпуска журнала украинского Vogue звезда примерила яркое "огненное" платье.

Новые фото появились на Instagram-странице певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Эффектный образ Тины изрядно подходил артистке. Яркое атласное платье оранжевого цвета прекрасно подчеркивало ее формы, а сине-розовые туфли добавили изюминки в неожиданном образе.

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Для завершения своего "look" Тина добавила украшениями Jacob & Co, а также макияжем с ее фирменной красной помадой и прической с эффектом мокрых волос. На праздничном мероприятии звезда также исполнила несколько песен с ее танцевальным балетом.

Тина Кароль впечатлила поклонников экстравагантным нарядом
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 Теги: Тина Кароль, яркое платье

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Сегодня, 10:27 » Автор: Ирина Шевченко
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