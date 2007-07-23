Раздел: Культура
Тина Кароль впечатлила поклонников экстравагантным нарядом
Звезда пришла на вечеринку Vogue в ярком платье.
Украинская певица Тина Кароль любит одевать необычные экстравагантные наряды и приятно удивлять свою публику. На презентацию арт-выпуска журнала украинского Vogue звезда примерила яркое "огненное" платье.
Новые фото появились на Instagram-странице певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Эффектный образ Тины изрядно подходил артистке. Яркое атласное платье оранжевого цвета прекрасно подчеркивало ее формы, а сине-розовые туфли добавили изюминки в неожиданном образе.
Читайте также: В Москве умер известный российский режиссер
Для завершения своего "look" Тина добавила украшениями Jacob & Co, а также макияжем с ее фирменной красной помадой и прической с эффектом мокрых волос. На праздничном мероприятии звезда также исполнила несколько песен с ее танцевальным балетом.
Украинская певица Тина Кароль любит одевать необычные экстравагантные наряды и приятно удивлять свою публику. На презентацию арт-выпуска журнала украинского Vogue звезда примерила яркое "огненное" платье.
Новые фото появились на Instagram-странице певицы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Эффектный образ Тины изрядно подходил артистке. Яркое атласное платье оранжевого цвета прекрасно подчеркивало ее формы, а сине-розовые туфли добавили изюминки в неожиданном образе.
Читайте также: В Москве умер известный российский режиссер
Для завершения своего "look" Тина добавила украшениями Jacob & Co, а также макияжем с ее фирменной красной помадой и прической с эффектом мокрых волос. На праздничном мероприятии звезда также исполнила несколько песен с ее танцевальным балетом.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2592
0
Также советуем посмотреть
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
Оставьте свой комментарий