Раздел: Культура
48-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла публику своим внешним видом
Модель помолодела до неузнаваемости.
Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала настоящей звездой на ковровой дорожке Недели моды в Париже. Модель очаровала своим внешним видом, а поклонники стали утверждать, что Кэмпбелл помолодела до неузнаваемости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Наоми Кэмпбелл в Париже посетила сразу два модных мероприятия и оба раза блистала на ковровых дорожках. Сообщается, что модель во французской столице в воскресенье появилась на вечере Tr?sors d’Afrique bash, после чего отправилась на презентацию коллекции L’Alchimie secrete d’une. 48-летняя супермодель очаровала публику своим посвежевшим и помолодевшим внешним видом.
Читайте также: Настю Каменских раскритиковали собственные фанаты
Поклонники заявили, что знаменитость совсем не уступает своим молодым коллегам и может дать фору на модном подиуме. Некоторые гости мероприятия сообщили, что Наоми Кэмпбелл за последнее время сильно помолодела и сейчас выглядит превосходно.
Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала настоящей звездой на ковровой дорожке Недели моды в Париже. Модель очаровала своим внешним видом, а поклонники стали утверждать, что Кэмпбелл помолодела до неузнаваемости.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.
Наоми Кэмпбелл в Париже посетила сразу два модных мероприятия и оба раза блистала на ковровых дорожках. Сообщается, что модель во французской столице в воскресенье появилась на вечере Tr?sors d’Afrique bash, после чего отправилась на презентацию коллекции L’Alchimie secrete d’une. 48-летняя супермодель очаровала публику своим посвежевшим и помолодевшим внешним видом.
Читайте также: Настю Каменских раскритиковали собственные фанаты
Поклонники заявили, что знаменитость совсем не уступает своим молодым коллегам и может дать фору на модном подиуме. Некоторые гости мероприятия сообщили, что Наоми Кэмпбелл за последнее время сильно помолодела и сейчас выглядит превосходно.
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