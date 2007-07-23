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Раздел: Культура  
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48-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла публику своим внешним видом

48-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла публику своим внешним видомМодель помолодела до неузнаваемости.

Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала настоящей звездой на ковровой дорожке Недели моды в Париже. Модель очаровала своим внешним видом, а поклонники стали утверждать, что Кэмпбелл помолодела до неузнаваемости.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

Наоми Кэмпбелл в Париже посетила сразу два модных мероприятия и оба раза блистала на ковровых дорожках. Сообщается, что модель во французской столице в воскресенье появилась на вечере Tr?sors d’Afrique bash, после чего отправилась на презентацию коллекции L’Alchimie secrete d’une. 48-летняя супермодель очаровала публику своим посвежевшим и помолодевшим внешним видом.

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Поклонники заявили, что знаменитость совсем не уступает своим молодым коллегам и может дать фору на модном подиуме. Некоторые гости мероприятия сообщили, что Наоми Кэмпбелл за последнее время сильно помолодела и сейчас выглядит превосходно.

48-летняя Наоми Кэмпбелл потрясла публику своим внешним видом
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 Теги: Наоми Кэмпбелл, красота

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Сегодня, 12:32 » Автор: Ирина Шевченко
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