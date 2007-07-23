Раздел: Культура
Поклонники с трудом узнали Наталью Могилевскую
Певица поделилась счастливым фото в Instagram.
Наталья Могилевская опубликовала портретный снимок с новой фотосессии.
На фото Наталья выглядит счастливой и помолодевшей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Подписчики не смоли не отметить шикарную улыбку певицы и забросали ее комплиментами: "Ваша солнечная улыбка подняла мне настроения. Спасибо Вам Наталья.", "Наташенька, вы такая солнечная, яркая, красивая, неземная! Любо га вас смотреть. Вы вдохновляете", "Боже какая вы красотка! Вы помолодели очень !!! Прям невеста", "Какая красивая, с солнцем в глазах!", "Восхитительна! Мне сразу песня "Я весна" вспомнилась".
Читайте также: Знаменитого российского певца экстренно госпитализировали
Поклонники любят Наталью за ее силу и упорство, но на этом фото она показала себя женственной и милой. Шикарные локоны выразили большие серги певицы. Макияж выбрала нежный - выделила глаза телесными тенями и почти незаметными стрелками и губы, которые придают иллюзию естественности накрасила светлой помадой.
Наталья Могилевская опубликовала портретный снимок с новой фотосессии.
На фото Наталья выглядит счастливой и помолодевшей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Подписчики не смоли не отметить шикарную улыбку певицы и забросали ее комплиментами: "Ваша солнечная улыбка подняла мне настроения. Спасибо Вам Наталья.", "Наташенька, вы такая солнечная, яркая, красивая, неземная! Любо га вас смотреть. Вы вдохновляете", "Боже какая вы красотка! Вы помолодели очень !!! Прям невеста", "Какая красивая, с солнцем в глазах!", "Восхитительна! Мне сразу песня "Я весна" вспомнилась".
Читайте также: Знаменитого российского певца экстренно госпитализировали
Поклонники любят Наталью за ее силу и упорство, но на этом фото она показала себя женственной и милой. Шикарные локоны выразили большие серги певицы. Макияж выбрала нежный - выделила глаза телесными тенями и почти незаметными стрелками и губы, которые придают иллюзию естественности накрасила светлой помадой.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1209
0
Также советуем посмотреть
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
Оставьте свой комментарий