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Раздел: Культура  
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Поклонники с трудом узнали Наталью Могилевскую

Поклонники с трудом узнали Наталью МогилевскуюПевица поделилась счастливым фото в Instagram.

Наталья Могилевская опубликовала портретный снимок с новой фотосессии.

На фото Наталья выглядит счастливой и помолодевшей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Подписчики не смоли не отметить шикарную улыбку певицы и забросали ее комплиментами: "Ваша солнечная улыбка подняла мне настроения. Спасибо Вам Наталья.", "Наташенька, вы такая солнечная, яркая, красивая, неземная! Любо га вас смотреть. Вы вдохновляете", "Боже какая вы красотка! Вы помолодели очень !!! Прям невеста", "Какая красивая, с солнцем в глазах!", "Восхитительна! Мне сразу песня "Я весна" вспомнилась".

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Поклонники любят Наталью за ее силу и упорство, но на этом фото она показала себя женственной и милой. Шикарные локоны выразили большие серги певицы. Макияж выбрала нежный - выделила глаза телесными тенями и почти незаметными стрелками и губы, которые придают иллюзию естественности накрасила светлой помадой.

Поклонники с трудом узнали Наталью Могилевскую
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 Теги: Наталья Могилевская, нежный образ

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Сегодня, 14:05 » Автор: Ирина Шевченко
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