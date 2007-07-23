» » Известная голливудская актриса полностью разделась перед камерой
Раздел: Культура  
0

Известная голливудская актриса полностью разделась перед камерой

Известная голливудская актриса полностью разделась перед камеройДженна Дьюэнн снялась в очень откровенной фотосессии.

Бывшая супруга актера Ченнинга Татума позировала полностью обнаженной для издания Womens Health, а в своем Instagram поделилась снимком из этой откровенной фотосъемки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

На знаменитости совсем нет одежды, лишь несколько украшений: цепочка на ноге и золотой перстень. У нее взъерошенная прическа и очень естественный макияж.

Читайте также: Солистка "НеАнгелов" порадовала поклонников забавным фото

"Спасибо глянцу за мою самую смелую фотосессию", - написала в подписи к снимку звезда.

Известная голливудская актриса полностью разделась перед камерой
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Дженна Дьюэнн, откровенное фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:07 » Автор: Ирина Шевченко
     1403
     0

Похожие новости по теме

Солистка Солистка "НеАнгелов" порадовала поклонников забавным фото

Слава из "НеАнгелов" прокатилась на телеге из супермаркета.

50-летняя голливудская актриса полностью разделась перед камерой 50-летняя голливудская актриса полностью разделась перед камерой

Кидман позировала для снимков в стиле ню.

Известная певица снялась в откровенной фотосессии ради нового альбома Известная певица снялась в откровенной фотосессии ради нового альбома

Девушка решила оригинально поднять продажи нового альбома.

Экс-супруга Тимати снялась в откровенной фотосессии Экс-супруга Тимати снялась в откровенной фотосессии

Алена Шишкова, известная российская модель, снялась в откровенной фотосессии для мужского журнала.

Кейт Мосс не удержалась и снялась в откровенной фотосессии Кейт Мосс не удержалась и снялась в откровенной фотосессии

Кейт Мосс, всемирно известная топ-модель, недавно снялась в очень откровенной фотосессии для рекламы косметического брэнда Rimmel.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх