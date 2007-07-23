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Макс Барских сделал откровенное признание

Макс Барских сделал откровенное признаниеМакс Барских признался, что устал

Известный и любимый миллионами поклонников певец Макс Барских поделился с читателями своего микроблога настроением после насыщенного дня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Артист пояснил, что буквально на один слетал в Баку, на один из самых известных музыкальных фестивалей «Жара», а по возвращении в Киев, решил хорошенько отдохнуть.

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«Всем бодрым – доброе утро, а я отсыпаться после суток без сна. Вечером студия и встреча с друзьями! Хорошей пятницы» - написал он в обращении к фолловерам. А в качестве иллюстрации к своем посту Барксих разместил на странице фото, которое стало предметом восхищения и причиной многочисленных комплиментов от поклонников.
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 Теги: Макс Барских, певец

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Сегодня, 18:52 » Автор: Татьяна Ларина
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