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Раздел: Культура  
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Солистка "Неангелов" показала своих детей

Солистка "Неангелов" показала своих детейСлава Каминская показала милое фото детей

Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в микроблоге фотоснимок, ставший причиной многочисленных умилительных отзывов от подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В кадре запечатлены дети артистки – 3-летняя Лаура и 4-летний Леонард во время аппетитного поедания сосисок. Брат и сестра одеты в стильные одинаковые кофты зеленого цвета. Кроме того, голову юной модницы украшает оригинальный головной убор, являющийся копией головного убора одного из ее любимых мультипликационных героев.

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Певица прокомментировала фото так: «Тот случай, когда сосискам не суждено было попасть на гриль. Они были обнаружены и съедены задолго до трапезы».

Солистка "Неангелов" показала своих детей
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 Теги: Слава Каминская, дети

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Вчера, 23:58 » Автор: Татьяна Ларина
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