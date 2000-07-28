Раздел: Культура
Солистка "Неангелов" показала своих детей
Слава Каминская показала милое фото детей
Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в микроблоге фотоснимок, ставший причиной многочисленных умилительных отзывов от подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В кадре запечатлены дети артистки – 3-летняя Лаура и 4-летний Леонард во время аппетитного поедания сосисок. Брат и сестра одеты в стильные одинаковые кофты зеленого цвета. Кроме того, голову юной модницы украшает оригинальный головной убор, являющийся копией головного убора одного из ее любимых мультипликационных героев.
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Певица прокомментировала фото так: «Тот случай, когда сосискам не суждено было попасть на гриль. Они были обнаружены и съедены задолго до трапезы».
Участница популярного вокального дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в микроблоге фотоснимок, ставший причиной многочисленных умилительных отзывов от подписчиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В кадре запечатлены дети артистки – 3-летняя Лаура и 4-летний Леонард во время аппетитного поедания сосисок. Брат и сестра одеты в стильные одинаковые кофты зеленого цвета. Кроме того, голову юной модницы украшает оригинальный головной убор, являющийся копией головного убора одного из ее любимых мультипликационных героев.
Читайте также: Солистка "Неангелов" показала своих подросших малышей
Певица прокомментировала фото так: «Тот случай, когда сосискам не суждено было попасть на гриль. Они были обнаружены и съедены задолго до трапезы».
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