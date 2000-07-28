Раздел: Культура
Синди Кроуфорд поделилась фотографией без макияжа
Модель опубликовала смелое фото.
Согласно челленджу, на фото участницы должны быть только что с постели — без макияжа, фильтров и укладочных средств на волосах. Если вы участвуете, то должны передать эстафету подругам, и на днях именно таким способом, по цепочке, вызов дошел до супермодели Синди Кроуфорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Она не стушевалась и совершенно спокойно приняла его. В свои 52 года звезда не испугалась выложить фото без прикрас и опубликовала снимок, сделанный утром в постели. «Без фильтра, без мейкапа, без средств для укладки (помимо тех, что остались на волосах после вчерашней съемки — ха)», — написала Синди под снимком.
Мама молодой звезды подиумов Кайи Гербер также номинировала на участие в челлендже своих подруг: культовых моделей 1990-х Кристи Терлингтон и Хелену Кристенсен. По правилам вызова, номинированный должен выложить фото, отвечающее всем условиям, либо, если стесняется или по каким-то другим причинам не хочет этого делать, — пожертвовать деньги благотворительному фонду Леди Гаги Born This Way Foundation.
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Идея челленджа состоит в том, чтобы перестать стесняться своих реальных лиц и отлично себя чувствовать без искусственных «улучшителей» внешности.
Согласно челленджу, на фото участницы должны быть только что с постели — без макияжа, фильтров и укладочных средств на волосах. Если вы участвуете, то должны передать эстафету подругам, и на днях именно таким способом, по цепочке, вызов дошел до супермодели Синди Кроуфорд, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.
Она не стушевалась и совершенно спокойно приняла его. В свои 52 года звезда не испугалась выложить фото без прикрас и опубликовала снимок, сделанный утром в постели. «Без фильтра, без мейкапа, без средств для укладки (помимо тех, что остались на волосах после вчерашней съемки — ха)», — написала Синди под снимком.
Мама молодой звезды подиумов Кайи Гербер также номинировала на участие в челлендже своих подруг: культовых моделей 1990-х Кристи Терлингтон и Хелену Кристенсен. По правилам вызова, номинированный должен выложить фото, отвечающее всем условиям, либо, если стесняется или по каким-то другим причинам не хочет этого делать, — пожертвовать деньги благотворительному фонду Леди Гаги Born This Way Foundation.
Читайте также: Солистка "Неангелов" показала своих детей
Идея челленджа состоит в том, чтобы перестать стесняться своих реальных лиц и отлично себя чувствовать без искусственных «улучшителей» внешности.
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