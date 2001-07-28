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Раздел: Культура  
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Подтянутую Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже

Подтянутую Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже Звезда разместила снимок в инстаграмме.

49-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес в купальнике отдыхает на пляже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

После отпуска с Алексом Родригесом и детьми звезда продолжает отдыхать.

Она оказалась немногословной и опубликовала просто фото и смайлик.

Фигурой Джей Ло нельзя не восхищаться.

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Ведь в свои 49 может дать фору молодым звездам, которые не всегда "держат марку".

Подтянутую Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже
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 Теги: Дженнифер Лопес, пляж

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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