Раздел: Культура
Бейонсе продемонстрировала, как подросли ее дети от Джей Зи
Певица опубликовала фото с отдыха на яхте.
В начале июня Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 48-летний рэпер Джей Зи, отправились в мировой тур по Европе. В перерывах между концертами звездная пара отдыхает на местных курортах, перемещаясь на арендованной яхте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Недавно 36-летняя певица поделилась фото с отдыха в одной из европейских стран. Ранее она выкладывала кадры с шестилетней дочерью Блю Айви, которую они взяли с собой в тур, а теперь звезда показала и годовалых двойняшек Сэра и Руми.
На снимке с официального сайта Бейонсе позирует с малышами на руках.
Напомним, в июне 2017 года Бейонсе стала мамой во второй раз, родив от рэпера сына Сэра и дочь Руми. Родители редко показывают малышей публике.
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Звезда опубликовала фото с новорожденными близнецами в прошлом году, а в июне поделилась редкими кадрами со свадьбы и семейными моментами с детьми.
В начале июня Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 48-летний рэпер Джей Зи, отправились в мировой тур по Европе. В перерывах между концертами звездная пара отдыхает на местных курортах, перемещаясь на арендованной яхте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Недавно 36-летняя певица поделилась фото с отдыха в одной из европейских стран. Ранее она выкладывала кадры с шестилетней дочерью Блю Айви, которую они взяли с собой в тур, а теперь звезда показала и годовалых двойняшек Сэра и Руми.
На снимке с официального сайта Бейонсе позирует с малышами на руках.
Напомним, в июне 2017 года Бейонсе стала мамой во второй раз, родив от рэпера сына Сэра и дочь Руми. Родители редко показывают малышей публике.
Читайте также: Подтянутую Дженнифер Лопес сфотографировали на пляже
Звезда опубликовала фото с новорожденными близнецами в прошлом году, а в июне поделилась редкими кадрами со свадьбы и семейными моментами с детьми.
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