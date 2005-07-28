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Раздел: Культура  
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Бейонсе продемонстрировала, как подросли ее дети от Джей Зи

Бейонсе продемонстрировала, как подросли ее дети от Джей Зи Певица опубликовала фото с отдыха на яхте.

В начале июня Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 48-летний рэпер Джей Зи, отправились в мировой тур по Европе. В перерывах между концертами звездная пара отдыхает на местных курортах, перемещаясь на арендованной яхте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Недавно 36-летняя певица поделилась фото с отдыха в одной из европейских стран. Ранее она выкладывала кадры с шестилетней дочерью Блю Айви, которую они взяли с собой в тур, а теперь звезда показала и годовалых двойняшек Сэра и Руми.

На снимке с официального сайта Бейонсе позирует с малышами на руках.

Напомним, в июне 2017 года Бейонсе стала мамой во второй раз, родив от рэпера сына Сэра и дочь Руми. Родители редко показывают малышей публике.

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Звезда опубликовала фото с новорожденными близнецами в прошлом году, а в июне поделилась редкими кадрами со свадьбы и семейными моментами с детьми.

Бейонсе продемонстрировала, как подросли ее дети от Джей Зи
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 Теги: Бейонсе, дети, близнецы

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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