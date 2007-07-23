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Раздел: Культура  
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Настя Каменских похвасталась новым купальником

Настя Каменских похвасталась новым купальникомНастя Каменских выложила в своем Instagram снимок задницы, как у Ким Кардашян.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась шикарными формами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В своем Instagram Настя показала большую задницу в леопардовом купальнике.

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Поклонники забросали певицу комплиментами: "Ооо боги орех просто аппетитный", "Ну и попа . .. Как орех ... Так и просится на грех", "Настя, Ким Кардашьян отдыхает", "Я думал это Ники Минаж сидит", "Настя,попка супер,пусть завидуют такой фигуре".
Настя Каменских похвасталась новым купальником
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 Теги: Настя Каменских, купальник, бассейн

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Сегодня, 12:23 » Автор: Алена Шимко
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