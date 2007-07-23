Раздел: Культура
Настя Каменских похвасталась новым купальником
Настя Каменских выложила в своем Instagram снимок задницы, как у Ким Кардашян.
Украинская певица Настя Каменских похвасталась шикарными формами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В своем Instagram Настя показала большую задницу в леопардовом купальнике.
Читайте также: Настя Каменских похвасталась новым пикантным фото
Поклонники забросали певицу комплиментами: "Ооо боги орех просто аппетитный", "Ну и попа . .. Как орех ... Так и просится на грех", "Настя, Ким Кардашьян отдыхает", "Я думал это Ники Минаж сидит", "Настя,попка супер,пусть завидуют такой фигуре".
Украинская певица Настя Каменских похвасталась шикарными формами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В своем Instagram Настя показала большую задницу в леопардовом купальнике.
Читайте также: Настя Каменских похвасталась новым пикантным фото
Поклонники забросали певицу комплиментами: "Ооо боги орех просто аппетитный", "Ну и попа . .. Как орех ... Так и просится на грех", "Настя, Ким Кардашьян отдыхает", "Я думал это Ники Минаж сидит", "Настя,попка супер,пусть завидуют такой фигуре".
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