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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина обеспокоила болезненным видом

Маша Ефросинина обеспокоила болезненным видомТелеведущая опубликовала новые снимки в сети

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина "напугала" поклонников новым снимком, на котором она выглядит чрезмерно худее. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram, передает Хроника.инфо со ссылкой на Стайлер.

"Кто любит кофе по утрам, тот поступает мудро. Говорят, что вреден он. Мне это безразлично", - сказала она.

Следует уточнить, что на опубликованном снимке видно саму телеведущую, у которой чрезмерно худые ноги и руки. Именно на это обратили внимание поклонники шоувумен.

"Машунь, съешь что-то. Танцы-танцами, а про гемоглобин нужно думать", - сказал украинский телеведущий Сергей Притула.

"Анорексичка. Не стыдно быть такой худой?", - подчеркнула пользователь Лиза Ющенко.

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"Вы худее собственной дочери", - уточнила юзер "Evil Devil".
Маша Ефросинина обеспокоила болезненным видом
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 Теги: Маша Ефросинина, критика, фото

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Сегодня, 15:13 » Автор: Алена Шимко
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