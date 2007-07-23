Раздел: Культура
Жена Алека Болдуина показала идеальные формы после родов
34-летняя супруга знаменитого голливудского актера Алека Болдуина Хилария показала свою фигуру спустя пару месяцев после родов.
С Алеком они стали родителями в четвертый раз. У них родился мальчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Однако, не все восхитились ее физической форомой. Многие пользователи Instagram отметили, что ее фигура – не результат упорных тренировок после родов, а фотошоп.
Чтобы доказать всем критикам то, что она не использовала ретушь, Хилария опубликовала видео и доказала, что на фото нет ни грамма фотошопа. "Смешно утверждать, что я использовала ретушь. Я даже не умею этого делать. Если вы знакомы со мной, то хорошо знаете, что я против такого и только за натуральную красоту", – подписала видео Болдуин.
"10 недель назад я опубликовала фото после родов. Я делаю это, чтобы вдохновлять всех заниматься своим телом. Если вас это заинтересовало, замечательно! Если нет, просто пролистните дальше!", – подписала фото Болдуин.
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Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо.
С Алеком они стали родителями в четвертый раз. У них родился мальчик, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Однако, не все восхитились ее физической форомой. Многие пользователи Instagram отметили, что ее фигура – не результат упорных тренировок после родов, а фотошоп.
Чтобы доказать всем критикам то, что она не использовала ретушь, Хилария опубликовала видео и доказала, что на фото нет ни грамма фотошопа. "Смешно утверждать, что я использовала ретушь. Я даже не умею этого делать. Если вы знакомы со мной, то хорошо знаете, что я против такого и только за натуральную красоту", – подписала видео Болдуин.
"10 недель назад я опубликовала фото после родов. Я делаю это, чтобы вдохновлять всех заниматься своим телом. Если вас это заинтересовало, замечательно! Если нет, просто пролистните дальше!", – подписала фото Болдуин.
Читайте также: Жена Алека Болдуина выставила напоказ округлившийся живот
Отметим, что Алек и инструктор по йоге Хилария поженились в 2012 году и воспитывают троих детей: 4-летнюю Кармен, 2-летнего Рафаэля Томас Болдуин и полуторагодовалого Леонардо.
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