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Раздел: Культура  
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Катя Бужинская примерила эпатажный наряд

Катя Бужинская примерила эпатажный наряд
Поклонники певицы восхитились тем, как она выглядит.

Перед своим концертом Катя Бужинская устроила мини-фотосессию, позируя в эпатажном белом костюме перед камерой. Снимками она поделилась в Фейсбуке и Инстаграме, передает Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Глубокое декольте подчеркнуло пышную грудь певицы, а облегающие брюки и корсет — тонкую талию, стройные ноги и подтянутые бедра.

Поклонники звезды украинского шоу-бизнеса не пожалели лайков для новых фото.

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В комментариях Катерину осыпали такими комплиментами: «Красуня!», «Богиня!!!))», «Красота неземная!».
Катя Бужинская примерила эпатажный наряд
Катя Бужинская примерила эпатажный наряд
Катя Бужинская примерила эпатажный наряд
Катя Бужинская примерила эпатажный наряд
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 Теги: Катя Бужинская, наряд, фото

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Сегодня, 17:07 » Автор: Алена Шимко
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