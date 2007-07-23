Раздел: Культура
Умершая Кэрри Фишер появится в новых «Звездных войнах»
Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года.
Персонаж "Звездных войн" принцесса Лея Органа, которую сыграла умершая в 2016 году Кэрри Фишер, появится в новом эпизоде саги, свидетельствует информация на сайте Star Wars.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Мы отчаянно любили Кэрри. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее на компьютере. С благословления ее дочери Билли мы почтим наследие Кэрри и ее роли Леи в Эпизоде IX с помощью неиспользованных записей, сделанных на съемках Эпизода VII", — заявил режиссер Джей Джей Абрамс.
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Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года от остановки сердца в возрасте 60 лет. Помимо "Звездных войн" артистка известна по ролям в таких картинах, как "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000) и "Сердцеедки" (2001).
Персонаж "Звездных войн" принцесса Лея Органа, которую сыграла умершая в 2016 году Кэрри Фишер, появится в новом эпизоде саги, свидетельствует информация на сайте Star Wars.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.
"Мы отчаянно любили Кэрри. Мы никак не могли придумать, как достойно завершить сагу Скайуокеров без нее. Мы не собирались брать на роль другую актрису или моделировать ее на компьютере. С благословления ее дочери Билли мы почтим наследие Кэрри и ее роли Леи в Эпизоде IX с помощью неиспользованных записей, сделанных на съемках Эпизода VII", — заявил режиссер Джей Джей Абрамс.
Читайте также: В новой части "Звездных войн" появится покойная Керри Фишер
Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года от остановки сердца в возрасте 60 лет. Помимо "Звездных войн" артистка известна по ролям в таких картинах, как "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000) и "Сердцеедки" (2001).
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