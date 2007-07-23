Раздел: Культура
Пластический хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару
Звезде много раз делали липосакцию подбородка.
Специалисты убеждены, что артистка испробовала на себе все современные методы омоложения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TELEPROGRAMMA.PRO.
Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин дал оценку внешности Софии Ротару. Хирург отметил, что певица была не раз пациенткой в клинике красоты, но все операции были проведены компетентно, без излишеств и фанатизма.
По словам врача, артистка прибегла к помощи специалистов в области красоты еще в молодости. Ей была сделана ринопластика, пару раз она подтягивала верхние и нижние веки.
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Сейчас Ротару прибегает ко всем новейшим методам омоложения, таким как инъекционная и аппаратная косметология. Певице делали биоревитализацию как лица, так и зоны декольте, шлифовку лазером, термаж и капельницы из плаценты.
Специалисты убеждены, что артистка испробовала на себе все современные методы омоложения.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TELEPROGRAMMA.PRO.
Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин дал оценку внешности Софии Ротару. Хирург отметил, что певица была не раз пациенткой в клинике красоты, но все операции были проведены компетентно, без излишеств и фанатизма.
По словам врача, артистка прибегла к помощи специалистов в области красоты еще в молодости. Ей была сделана ринопластика, пару раз она подтягивала верхние и нижние веки.
Читайте также: Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции
Сейчас Ротару прибегает ко всем новейшим методам омоложения, таким как инъекционная и аппаратная косметология. Певице делали биоревитализацию как лица, так и зоны декольте, шлифовку лазером, термаж и капельницы из плаценты.
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