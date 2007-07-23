» » Пластический хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару
Раздел: Культура  
0

Пластический хирург раскрыл секрет красоты Софии Ротару

Пластический хирург раскрыл секрет красоты Софии РотаруЗвезде много раз делали липосакцию подбородка.

Специалисты убеждены, что артистка испробовала на себе все современные методы омоложения.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на TELEPROGRAMMA.PRO.

Эксперт в области челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин дал оценку внешности Софии Ротару. Хирург отметил, что певица была не раз пациенткой в клинике красоты, но все операции были проведены компетентно, без излишеств и фанатизма.

По словам врача, артистка прибегла к помощи специалистов в области красоты еще в молодости. Ей была сделана ринопластика, пару раз она подтягивала верхние и нижние веки.

Читайте также: Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции

Сейчас Ротару прибегает ко всем новейшим методам омоложения, таким как инъекционная и аппаратная косметология. Певице делали биоревитализацию как лица, так и зоны декольте, шлифовку лазером, термаж и капельницы из плаценты.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: София Ротару, Пластический хирург

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:00 » Автор: Едгар Букмирза
     3303
     0

Похожие новости по теме

Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции Внучка Софии Ротару показала, как отдыхала во Франции

Девушка показала несколько снимков в изысканных платьях.

Внучка Софии Ротару показала стройные ножки в стильном наряде Внучка Софии Ротару показала стройные ножки в стильном наряде

Соня Евдокименко позировала в школьной форме.

Внучка Софии Ротару очаровала стильным нарядом Внучка Софии Ротару очаровала стильным нарядом

Соня Евдокименко продемонстрировала стильный образ.

Внучка Софии Ротару похвалилась длинными ножками в эффектном мини Внучка Софии Ротару похвалилась длинными ножками в эффектном мини

Внучка Софии Ротару продолжает восхищать отменным чувством стиля и стройной фигурой.

15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой 15-летняя внучка Софии Ротару восхитила своей красотой

Красавица-внучка Софии Ротару снялась в стильной фотосессии в Лондоне.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх