Раздел: Культура
Иванка Трамп очаровала стильным образом
Иванка Трамп надела миди-платье.
Дочь Дональда Трампа Ивачнка отнюдь не уступает в стиле мачехе Мелании. Политик умело подбирает свои образы, демонстрируя стильные наряды даже в ретро-стиле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Очаровательные Мелания и Иванка Трамп всячески помогают главе Белого дома, ведь, по результатам опроса, они имеют большую приверженность американцев, чем глава страны. Поэтому родные Дональда Трампа сопровождают его во время официальных поездок и встреч, обращая на себя немалое внимание журналистов.
Недавно Президент США посетил производственную лабораторию в Северо-Восточном колледже, штат Айова. В официальную поездку Дональд Трамп взял с собой дочь, которая засветила стильный наряд в ретро-стиле.
Читайте также: Иванка Трамп удивила поклонников стильным образом
Для встречи с учеными Иванка Трамп надела миди-платье от британского дизайнера Alessandra Rich. Темно-синее платье в белый горошек было украшено пуговицами, воротничком и поясом, которые гармонично смотрелись на одежде. По информации западных СМИ, стоимость платья достигает 2,5 тысячи долларов.
Дочь Дональда Трампа Ивачнка отнюдь не уступает в стиле мачехе Мелании. Политик умело подбирает свои образы, демонстрируя стильные наряды даже в ретро-стиле.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Очаровательные Мелания и Иванка Трамп всячески помогают главе Белого дома, ведь, по результатам опроса, они имеют большую приверженность американцев, чем глава страны. Поэтому родные Дональда Трампа сопровождают его во время официальных поездок и встреч, обращая на себя немалое внимание журналистов.
Недавно Президент США посетил производственную лабораторию в Северо-Восточном колледже, штат Айова. В официальную поездку Дональд Трамп взял с собой дочь, которая засветила стильный наряд в ретро-стиле.
Читайте также: Иванка Трамп удивила поклонников стильным образом
Для встречи с учеными Иванка Трамп надела миди-платье от британского дизайнера Alessandra Rich. Темно-синее платье в белый горошек было украшено пуговицами, воротничком и поясом, которые гармонично смотрелись на одежде. По информации западных СМИ, стоимость платья достигает 2,5 тысячи долларов.
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