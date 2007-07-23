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Раздел: Культура  
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Иванка Трамп очаровала стильным образом

Иванка Трамп очаровала стильным образомИванка Трамп надела миди-платье.

Дочь Дональда Трампа Ивачнка отнюдь не уступает в стиле мачехе Мелании. Политик умело подбирает свои образы, демонстрируя стильные наряды даже в ретро-стиле.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Очаровательные Мелания и Иванка Трамп всячески помогают главе Белого дома, ведь, по результатам опроса, они имеют большую приверженность американцев, чем глава страны. Поэтому родные Дональда Трампа сопровождают его во время официальных поездок и встреч, обращая на себя немалое внимание журналистов.

Недавно Президент США посетил производственную лабораторию в Северо-Восточном колледже, штат Айова. В официальную поездку Дональд Трамп взял с собой дочь, которая засветила стильный наряд в ретро-стиле.

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Для встречи с учеными Иванка Трамп надела миди-платье от британского дизайнера Alessandra Rich. Темно-синее платье в белый горошек было украшено пуговицами, воротничком и поясом, которые гармонично смотрелись на одежде. По информации западных СМИ, стоимость платья достигает 2,5 тысячи долларов.
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 Теги: Иванка Трамп, стильный образ

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Сегодня, 22:16 » Автор: Едгар Букмирза
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