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Раздел: Культура  
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Орландо Блум шокировал брутальной выходкой

Орландо Блум шокировал брутальной выходкойОрландо Блум посреди своего выступления сделал замечание женщине.

Популярный актер Орландо Блум огорчил поклонников брутальной выходкой. Знаменитость жестко сделал замечание женщине, которая была зрителем спектакля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Весь мир пристально следит за новостями, в которых упоминается Орландо Блум и Кэти Перри. Все потому, что пара объявила о помолвке, а романтические отношения двух звезд уже приобрели немалую популярность. Однако недавняя выходка актера вызвала негодование у поклонников Орландо Блума.

Как сообщает The Daily Mail, голливудский красавец остановил спектакль, в котором играл главную роль. В СМИ предполагают, что произошло это во время спектакля "Киллер Джо", который радует ценителей искусства в британском Вест-Энде.

Очевидцы утверждают, что Орландо Блум посреди своего выступления сделал замечание женщине, которая хотела снять фрагмент его монолога на свой смартфон. Увидев это, актер грубо сделал ей замечание. Он дважды обратился к поклоннице: сначала доброжелательно, но после игнорирования его просьбы, Орландо ошалел.

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Убери свой чертов iPad прямо сейчас,– закричал он на весь зал.

Такая выходка возмутила людей в сети. Однако многие очевидцы заступились за Орландо Блума, отмечая, что он так отреагировал из-за того, что вжился в брутальную роль.

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 Теги: Орландо Блум, выходка

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Вчера, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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