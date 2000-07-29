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Юлия Высоцкая показала фотографию с супругом

Юлия Высоцкая показала фотографию с супругом На фото Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский запечатлены в объятиях друг друга.

Уже давно Юлия Высоцкая не выносит напоказ свою личную жизнь. После злосчастной аварии, которая случилась почти 5 лет назад, и в который серьезно пострадала ее дочь, ведущая отказывается от публичности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Поэтому семейные фотографии Юлии в соцсетях — большая редкость. Снимки дочери Маши Высоцкая до сих пор не публикует, а сына Петю очень редко показывает. Старается не афишировать ведущая и свои отношения с мужем. Однако порой в сеть все же попадают их нежные фото, как это случилось на днях.

В своем боге Высоцкая разместила снимок, где она и ее супруг запечатлены со спины. Оба идут в одну ногу, при этом нежно обнимая друг друга. В комментариях к снимку звезда отметила, что они с мужем не просто возлюбленная пара, но и лучшие друзья.

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«Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит,
Вот что значит Настоящий Верный Друг»,
— прокомментировала Юлия фото словами из известной песни, добавив хэштеги «в ногу», «идем дальше».

Юлия Высоцкая показала фотографию с супругом
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 Теги: Юлия Высоцкая, Андрей Кончаловский, фото

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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