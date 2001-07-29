Раздел: Культура
Подруга Хлое Кардашьян раскрыла секрет звезды
Лиза Стэнли уверена, что сестра Ким Кардашьян ходит на семейную терапию.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон переживают тяжелый период в отношениях. Несмотря на рождение обожаемой дочери Тру, пара пытается преодолеть кризис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Звезда реалити-шоу не может доверять своему возлюбленному, ведь накануне родов она узнала об его многочисленных изменах. Сохранить семью и вернуть доверие молодым родителям помогает психотерапевт. Об этом СМИ поведала подруга Хлое — Лиза Стэнли.
Лиза напомнила, что первый брак Хлое с Ламаром Одомом распался из-за его измен, поэтому Хлое боится быть снова преданной.
Читайте также: Хайди Клум прокомментировала разницу в возрасте с бойфрендом
"Я убеждена на 100 процентов, что они ходят на терапию для пар. Они оба стараются спасти отношения. Невозможно вернуть доверие за два месяца. Причина этому – их ребенок и любовь Хлое", - рассказала Стэнли.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон переживают тяжелый период в отношениях. Несмотря на рождение обожаемой дочери Тру, пара пытается преодолеть кризис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Звезда реалити-шоу не может доверять своему возлюбленному, ведь накануне родов она узнала об его многочисленных изменах. Сохранить семью и вернуть доверие молодым родителям помогает психотерапевт. Об этом СМИ поведала подруга Хлое — Лиза Стэнли.
Лиза напомнила, что первый брак Хлое с Ламаром Одомом распался из-за его измен, поэтому Хлое боится быть снова преданной.
Читайте также: Хайди Клум прокомментировала разницу в возрасте с бойфрендом
"Я убеждена на 100 процентов, что они ходят на терапию для пар. Они оба стараются спасти отношения. Невозможно вернуть доверие за два месяца. Причина этому – их ребенок и любовь Хлое", - рассказала Стэнли.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
266
0
Также советуем посмотреть
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
Оставьте свой комментарий