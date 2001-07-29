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Раздел: Культура  
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Подруга Хлое Кардашьян раскрыла секрет звезды

Подруга Хлое Кардашьян раскрыла секрет звезды Лиза Стэнли уверена, что сестра Ким Кардашьян ходит на семейную терапию.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон переживают тяжелый период в отношениях. Несмотря на рождение обожаемой дочери Тру, пара пытается преодолеть кризис, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Звезда реалити-шоу не может доверять своему возлюбленному, ведь накануне родов она узнала об его многочисленных изменах. Сохранить семью и вернуть доверие молодым родителям помогает психотерапевт. Об этом СМИ поведала подруга Хлое — Лиза Стэнли.

Лиза напомнила, что первый брак Хлое с Ламаром Одомом распался из-за его измен, поэтому Хлое боится быть снова преданной.

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"Я убеждена на 100 процентов, что они ходят на терапию для пар. Они оба стараются спасти отношения. Невозможно вернуть доверие за два месяца. Причина этому – их ребенок и любовь Хлое", - рассказала Стэнли.
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 Теги: Хлое Кардашьян, отношения

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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