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Раздел: Культура  
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Николь Кидман собирается завести еще одного ребенка

Николь Кидман собирается завести еще одного ребенка 51-летняя актриса поделилась смелыми планами.

Американские таблоиды то и дело подогревают слухи о том, что брак Николь Кидман и Кита Урбана вот-вот даст трещину, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Но, похоже, журналисты ошибаются: на светских мероприятиях супруги всегда появляются вместе и нарочито демонстрируют полнейшую идиллию. Более того, по словам инсайдеров, 51-летняя Николь планирует подарить мужу третьего ребенка!

«Моя бабушка родила мою маму в 49 лет. А я хотела бы превзойти ее достижение», — призналась Кидман в одном из интервью.

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А почему бы и нет? Современная медицина дает такую возможность всем желающим, были бы средства. Младшую дочь Николь Кидман и Киту Урбану родила суррогатная мать, так что, вполне возможно, что третий ребенок появится таким же способом.
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 Теги: Николь Кидман, планы

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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