Раздел: Культура
Райан Рейнольдс готовит комедию в стиле "Один дома"
Актер может сам сыграть главную роль в фильме.
Актер и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») курирует запуск съёмок комедии Stoned Alone. Проект находится на балансе студии Twentieth Century Fox, фильм снимут в стиле культового семейного фильма Коламбуса 1990 года «Один дома», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Главным героем новой киноработы станет великовозрастный неудачник. К тому же он употребляет запрещённые законом вещества. Райан Рейнольдс намерен выступить продюсером картины.
Возможно, он сам создаст на экране образ главного героя. Данная идея пока находится в стадии рассмотрения. Сценарий к киноленте написали Кевин Барроус и Мэтт Майдер, он же работал над полнометражным фильмом «Прибор». По сюжету, главный герой застревает дома на Рождество, его семья находится на каникулах. Неожиданно в дом врываются воры.
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Кинокартину поставит Августин Фризелл, известная в мире кинематографа актриса и продюсер. Она ранее снимала ленты «История призрака» и «Никогда не возвращайтесь».
Актер и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») курирует запуск съёмок комедии Stoned Alone. Проект находится на балансе студии Twentieth Century Fox, фильм снимут в стиле культового семейного фильма Коламбуса 1990 года «Один дома», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Главным героем новой киноработы станет великовозрастный неудачник. К тому же он употребляет запрещённые законом вещества. Райан Рейнольдс намерен выступить продюсером картины.
Возможно, он сам создаст на экране образ главного героя. Данная идея пока находится в стадии рассмотрения. Сценарий к киноленте написали Кевин Барроус и Мэтт Майдер, он же работал над полнометражным фильмом «Прибор». По сюжету, главный герой застревает дома на Рождество, его семья находится на каникулах. Неожиданно в дом врываются воры.
Читайте также: Известная актриса начала встречаться с мужеподобной лесбиянкой
Кинокартину поставит Августин Фризелл, известная в мире кинематографа актриса и продюсер. Она ранее снимала ленты «История призрака» и «Никогда не возвращайтесь».
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