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Раздел: Культура  
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Райан Рейнольдс готовит комедию в стиле "Один дома"

Райан Рейнольдс готовит комедию в стиле "Один дома" Актер может сам сыграть главную роль в фильме.

Актер и продюсер Райан Рейнольдс («Дэдпул») курирует запуск съёмок комедии Stoned Alone. Проект находится на балансе студии Twentieth Century Fox, фильм снимут в стиле культового семейного фильма Коламбуса 1990 года «Один дома», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Главным героем новой киноработы станет великовозрастный неудачник. К тому же он употребляет запрещённые законом вещества. Райан Рейнольдс намерен выступить продюсером картины.

Возможно, он сам создаст на экране образ главного героя. Данная идея пока находится в стадии рассмотрения. Сценарий к киноленте написали Кевин Барроус и Мэтт Майдер, он же работал над полнометражным фильмом «Прибор». По сюжету, главный герой застревает дома на Рождество, его семья находится на каникулах. Неожиданно в дом врываются воры.

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Кинокартину поставит Августин Фризелл, известная в мире кинематографа актриса и продюсер. Она ранее снимала ленты «История призрака» и «Никогда не возвращайтесь».
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 Теги: Один дома, комедия

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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