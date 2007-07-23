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Раздел: Культура  
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Популярная украинская группа группа "зажгла" с российскими артистами

Популярная украинская группа группа "зажгла" с российскими артистамиДорофеева рассказала, как развлеклась с российскими звездами.

Надя Дорофеева и Позитив засветились на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

"Конечно же, для артистов самое клевое - афтепати. Подробностей мы вам не расскажем, но участвовали в этих легендарных историях очень много популярных артистов, и было весело и очень круто", - розповіла Надя репортеру фесту.

На вечеринке были Николай Басков, Ани Лорак, Ольга Бузова, Александр Ревва и Филипп Киркоров.

"Ты сказала так, словно какая-то оргия была", - пошутил Позитив.

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Перед вечеринкой дуэт выступил с новой песней "Е, бой".
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 Теги: Надя Дорофеева, время и стекло

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Сегодня, 12:08 » Автор: Ирина Шевченко
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