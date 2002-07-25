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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян удивила поклонников необычным образом

Ким Кардашьян удивила поклонников необычным образомЗвезда прогулялась в жару в теплом свитере и сапогах.

Светская львица Ким Кардашян в очередной раз удивила поклонников в социальных сетях своим необычным образом. Обычно звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" поражает откровенным нарядом, однако на этот раз она выбрала теплую одежду в летнюю жару.

Ким Кардашян опубликовала новый снимок на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Звезда прошлась в массивном сером свитере и ботфортах на высоких каблуках.

"В Калабасасе было 43 градуса", – отметила Ким.

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Отметим, что 37-летняя светская львица надела вещи из новой коллекции ее мужа Канье Уэста. Сторонники предположили, что он специально попросил Ким прогуляться в его одежде ради рекламы: "Бедная Ким! Он специально заставляет ее гулять в таком виде, чтобы пропиариться. Хотя бы о погоде подумал бы", "Как сильно она любит Канье, что терпит это все ради него", "Ким решила теперь одеваться закрыто? Странный выбор".


Ким Кардашьян удивила поклонников необычным образом
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 Теги: Ким Кардашьян, странный наряд

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Сегодня, 13:11 » Автор: Ирина Шевченко
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