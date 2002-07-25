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Раздел: Культура  
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Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формамиЗнаменитость опубликовала пикантное фото на своей странице в Instagram

Экс-«ВИА Гра», чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.

На своей странице в Instagram она поделилась с поклонниками фото с отдыха на Занзибаре (Танзания).

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Поклонники знаменитости тут же усыпали Санту комплиментами: «Классная», «Шикарная», «Роковая женщина», «Русалка Сирена», «Санта, вы меня сводите с ума своей фигурой, просто мечта», «Ну нельзя же быть такой обалденной!!!!! Фото супер!!!»

Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами
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 Теги: Санта Димопулос, отдых

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Сегодня, 14:53 » Автор: Ирина Шевченко
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