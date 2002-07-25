Раздел: Культура
Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Актриса снялась в кампании Balmain.
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, представила коллекцию известного французского бренда Balmain.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
42-летняя Милла Йовович стала главной героиней кампании Balmain осень-зима 2018/2019.
Креативный директор модного дома Оливье Рустам пояснил, что Милла – это современная, сильная, уверенная и талантливая женщина Balmain.
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"Она талантлива. Она была моим героем с девичества, с того времени как я стал смотреть фильмы с ее участием", – отметил дизайнер.
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, представила коллекцию известного французского бренда Balmain.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
42-летняя Милла Йовович стала главной героиней кампании Balmain осень-зима 2018/2019.
Креативный директор модного дома Оливье Рустам пояснил, что Милла – это современная, сильная, уверенная и талантливая женщина Balmain.
Читайте также: Экс-солистка "ВИА Гры" похвасталась соблазнительными формами
"Она талантлива. Она была моим героем с девичества, с того времени как я стал смотреть фильмы с ее участием", – отметил дизайнер.
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