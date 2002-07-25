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Раздел: Культура  
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Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии

Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессииАктриса снялась в кампании Balmain.

Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, представила коллекцию известного французского бренда Balmain.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

42-летняя Милла Йовович стала главной героиней кампании Balmain осень-зима 2018/2019.

Креативный директор модного дома Оливье Рустам пояснил, что Милла – это современная, сильная, уверенная и талантливая женщина Balmain.

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"Она талантлива. Она была моим героем с девичества, с того времени как я стал смотреть фильмы с ее участием", – отметил дизайнер.


Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
Милла Йовович покорила красотой в элегантной фотосессии
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 Теги: Милла Йовович, яркий образ

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Сегодня, 16:41 » Автор: Ирина Шевченко
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