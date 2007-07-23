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Раздел: Культура  
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Сара Джессика Паркер показала редкое фото с дочерьми

Сара Джессика Паркер показала редкое фото с дочерьмиСара Джессика Паркер позирует с дочерьми.

Звезда сериала "Секс в большом городе", голливудская киноактриса Сара Джессика Паркер вместе с мужем и детьми отправилась в Италию на отдых.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на viva.ua.

Счастливая мама опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

На фото улыбающаяся 53-летняя Сара Джессика Паркер позирует с дочерьми, девятилетними близнецами Табите и Мэрион.

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"Улыбка говорит обо всем. Спасибо Сицилии, что наши надежды и наибольшие ожидания оправдались. Пока, по крайней мере сейчас", – прокомментировала фотографию актриса.
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 Теги: Сара Джессика Паркер, фото, дочери

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Сегодня, 21:18 » Автор: Едгар Букмирза
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